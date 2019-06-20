ياسر ريان لمصراوي: نجلي لا يريد العودة للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن رغبة نجله أحمد في استمرار إعارته خارج أسوار القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل.

وأضاف "ريان" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :"أحمد يريد الحصول على فرصة المشاركة واللعب بصورة أساسية وبنسبة كبيرة سيستمر في الخارج".

Advertisements

وتابع :"اللاعب أصبح الآن من حق الأهلي بعد نهاية إعارته مع الجونة، لكن ليس لدي أي تأثير على قراره سواء بالاستمرار مع الأهلي أو الخروج مجددًا على سبيل الإعارة".

صاحب الـ21 عامًا كان قد انتقل إلى فريق الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة حيث شارك في 12 مباراة بالدوري أحرز خلالها ستة أهداف وصنع هدف.

ويعتبر ريان أحد ناشئي الأهلي حيث تم تصعيده للفريق الأول عام 2017 ليشارك في سبع مباريات لم يسجل خلالها أي هدفًا إلا أنه اكتفى بصناعة هدف وحيد.