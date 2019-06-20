الداخلية: فتح أبواب الاستاد للجماهير 1 ظهرا.. والتأمين بـ"الدرونز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية بمناسبة إقامة فعاليات إفتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ومباراة كرة القدم بين منتخبي "مصر - زيمبابوى" يوم الجمعة الموافق 21/6/2019م بـ "ستاد القاهرة الدولي" عن خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير والانضباط الكامل بالطرق المؤدية للاستاد وصولاً للمدرجات.

وجائت الخطة على النحو التالى :-

لن يُسمح بدخول الاستاد إلا لحاملي الـFAN ID والتذكرة الخاصين بالمشجع، سيتم فتح أبواب الاستاد للجماهير من الساعة 1 مساء يوم المباراة على أن تغلق الأبواب في الساعة 6.30 مساء.

يُحظر اصطحاب الممنوعات والآلات التي يمكن أن تحدث ضررا عاما بجسم الإنسان.

يُسمح فقط بدخول أكواب المياه البلاستيكية وعبوات العصير الكرتون والأطعمة في أطباق "فويل" والهواتف المحمولة.

كما تم تزويد المدرجات بكاميرات مراقبة لرصد كافة مظاهر الشغب أو الإحتكاك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وضع خطة مرورية لاستخدام التحويلات والمحاور المرورية البديلة بمنطقة الإستاد عند الضرورة.

وضع علامات إرشادية بمنطقة إستاد القاهرة لإرشاد وإعلام الجماهير بأماكن الدخول وساحات الانتظار وطرق الوصول والخروج.

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منع حيازة ألعاب نارية أو مواد حارقة أو قابلة للاشتعال أو الإتيان بأية أفعال تؤدى لأحداث شغب.

سيتم تنفيذ أحكام القانون بكل حسم وحزم في مواجهة أي إخلال بالأمن والنظام.

الاستعداد بأجهزة الكشف عن بطاقة المشجع أو الـ"Fan ID " ومطابقتها مع التذكرة.

الاستعداد التام بالبوابات الإلكترونية الخاصة بكشف المعادن والمحظورات.

لأول مرة في الملاعب المصرية الاستعداد بأجهزة خاصة لكشف الشماريخ والألعاب النارية والصواريخ.

سيتم تأمين الاستادات وجميع مباريات البطولة لأول مرة باستخدام طائرات "الدرونز".

لأول مرة في مباريات البطولة يمكن تحديد موقع كل مشجع داخل الإستاد وتحركاته.

وزارة الداخلية تهيب الجماهير بالالتزام بالروح الرياضية وبما يعكس قيمة وحضارة مصر وشعبها.