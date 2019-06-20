إنفوجرافيك| الحكومة توضح: كيف تصل إلى ملاعب أمم أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد غايات:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على أبرز المعلومات بشأن البطولة الأفريقية، والبطولات الرياضية الدولية التي نجحت مصر في الفوز باستضافتها خلال الأعوام 2019- 2020-2021 بفضل التحسن الملحوظ الذي شهده الاقتصاد المصري والاستثمار في البنية التحتية.

وجاء في الإنفوجراف، أن النسخة الحالية من البطولة تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبًا في 6 مجموعات، وتحتل مصر صدارة الدول الفائزة بالبطولة برصيد (7) بطولات، وبلغ عدد مشاركاتها (23) مرة.

وتبلغ القيمة السوقية للمنتخب الوطني 196.2 مليون يورو بتاريخ 20 يونيه 2019، تليها دولة الكاميرون والتي تأتي في المرتبة الثانية في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد (5) بطولات، وبلغ عدد مشاركاتها (18) مرة، وتبلغ القيمة السوقية لمنتخبها 129.1 مليون يورو، ثم دولة غانا في المرتبة الثالثة برصيد (4) بطولات، وبلغ عدد مشاركاتها (21) مرة، وتبلغ القيمة السوقية لمنتخبها 115.2 مليون يورو.

وتقام مباريات البطولة على 6 ملاعب تم تجهيزها في 4 محافظات، حيث تضم محافظة القاهرة ثلاثة ملاعب، وهم استاد القاهرة الدولي بسعة 75 ألف مشجع، واستاد السلام بسعة 30 ألف مشجع، واستاد 30 يونيو بسعة 30 ألف مشجع، فضلاً عن استاد الجيش بمحافظة السويس بسعة 27 ألف مشجع، واستاد الإسكندرية الرئيسي بمحافظة الإسكندرية بسعة 20 ألف مشجع، وأخيراً استاد الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية بسعة 18 ألف و500 مشجع.

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وعن كيفية وصول الجماهير إلى ملاعب البطولة، فإن استاد القاهرة الدولي يقع على بعد 500 متر من محطة الاستاد بالخط الثالث للمترو، و850 متر من محطة أرض المعارض بنفس الخط، وسيتم توفير أتوبيسات من خلال محطات الأتوبيسات بكل من (العباسية- عبدالمنعم رياض- أحمد حلمي- حدائق القبة- دوران شبرا)، فيما يقع استاد السلام على بعد 13،5 كم من محطة المرج الجديدة بالخط الأول للمترو، و16 كم من محطة ألف مسكن بالخط الثالث للمترو، وسيتم توفير أتوبيسات من خلال محطات الأتوبيسات بكل من (المرج الجديدة- شبرا الخيمة- العباسية- حدائق القبة- أحمد حلمي).

وأشار المركز إلى أن استاد 30 يونيو بالقاهرة يقع على بعد 12 كم من محطة العباسية بالخط الثالث للمترو، وسيتم توفير أتوبيسات من خلال محطات الأتوبيسات بكل من (حلوان- المنيب- العباسية- حدائق القبة- أحمد حلمي)، وسيتم إضافة 15 أتوبيس لنقل الجماهير من وإلى الاستاد خلال أيام المباريات، في حين يقع استاد الإسماعيلية على مسافة 1،2 كم من محطة الإسماعيلية على الخط الحديدي (القاهرة- الإسماعيلية)، وعلى بعد 700 متر من محطة الإسماعيلية من خلال طريق داخلي، و 5،5 كم من أقرب نقطة لطريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي.

أما استاد الجيش فيقع على مسافة 6 كم من طريق (القاهرة- السويس)، وسيتم توفير 15 ميني باص لنقل الركاب من محطة السويس إلى الاستاد بسعة 29 راكب، وأخيراً استاد الإسكندرية والذي يقع على مسافة600 متر من محطة الإسكندرية على خط (القاهرة- إسكندرية)، والذي يشهد حالياً تشغيل 49 قطار لخط القاهرة الاسكندرية اليومي.