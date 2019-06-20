أحمد أحمد: لا أتوقع تكرار أحداث نهائي دوري الأبطال في مصر.. وبيان للرد على قرار فيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف"، إنه لا يتوقع تكرار أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي جمعت بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي في مصر والتي تنظم بطولة كأس الأمم الأفريقية نسخة 2019.

تصريحات رئيس كاف جاءت من خلال المؤتمر الصحفي والذي عقد اليوم الخميس، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها غدًا الجمعة.

وأضاف رئيس كاف :"أشعر بالراحة والتفائل بإقامة البطولة في مصر، ولن يتكرر أي شيء من هذا القبيل".

وتابع :"مرتاحون لاتخاذ قرار نقل البطولة في مصر، ونشعر أننا في بيتنا هنا في مصر ولا أسير وسط حراسة هنا وأنا في أمان تام".

وحول استخدام تقنية الفيديو من بداية دور ربع النهائي، رد رئيس كاف قائلاً :"هذا إجراء احترازي اتفقنا على عدم تطبيقه في دور المجموعات، لأنه لا يبرع الجميع في استخدامها".

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وواصل :" علينا الرجوع لمن لديهم الخبرة وتم الاتفاق على استخدامها في نصف النهائي لكننا فضلنا أن نستخدمها في ربع النهائي".

وعن اختيار كاف حكام :"هذا القرار ليس من شأننا، اختيارات الحكام من أهم اختصاصات لجنة الحكام وهي المسئولة عن الاختيار أو الاستبعاد".

وأكمل :"كل ما نقوم به هو أننا نراجع الأسماء في اللجنة التنفيذية، وليس دورنا الاختيار".

وحول تعيين فاطمة سامورة سكرتير عام "فيفا" لمتابعة أمور "كاف"، علّق أحمد أحمد :""سيكون هناك بيان نعلن من خلاله موقفنا ولن أرد الآن".

وكانت تقارير صحفية غانية أكدت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيتخذ قرارًا لتولي عملية الإصلاح الإداري داخل كاف.

وأنهى أحمد أحمد حديثه حول التفريط في حقوق كاف بالنسبة للبث التليفزيوني، ليرد :"سنعيد المفاوضات مع الشركة الحاصلة على حقوق البث لضمان الأفضل للكاف، لكن حتى الآن فكل ما حدث كان قانونيًا واتبعنا كل الاجراءات القانونية".