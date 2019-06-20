ساري يكشف سبب رحيله عن تشيلسي

كشف المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني الجديد لفريق يوفنتوس، السبب الرئيسي لرحيله عن القيادة الفنية بنادي تشيلسي الإنجليزي.

ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن ساري تحدث عن السبب الرئيسي لتركه تشيلسي، وهي رغبته في العودة مرة أخرى إلى إيطاليا، حيث كان مدربًا لفريق نابولي لمدة 3 سنوات ماضية.

قال ساري في المؤتمر الصحفي بنادي يوفنتوس:

"الدورى الإنجليزي كان تجربة جيدة جدًا لي، ولكن في نهاية الموسم شعرت أنني أريد العودة مرة أخرى إلى الوطن".

ساهم ساري في قيادة ناديه السابق تشيلسي لاحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، وحصد بطولة الدوري الأوروبي على حساب أرسنال الإنجليزي.

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قال ساري: "اليوفي أكبر فريق

في إيطاليا، وعرض عليّ فرصة للعودة مرة أخرى إلى بيتي، وهذا إنجاز كبير لي، لقد أتيت هنا كمدرب وسط شكوك من الجماهير، وهو ما اعتدت عليه عند انتقالي إلى أي فريق".

وأكمل تصريحاته وقال "هناك طريقة واحدة لتغيير كل هذا وكسب ثقة الجماهير، وهو العمل بجد وتحقيق البطولات وإمتاع الجماهير".

ينتظر ساري مهمة كبيرة لإقناع جماهير "السيدة العجوز" وتحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا التي تأبي دخول خزائن اليوفي منذ فترة كبيرة.