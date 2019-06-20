ساري: سنساعد كريستيانو رونالدو ليحطم مزيدًا من الأرقام القياسية

قدم فريق يوفنتوس الإيطالي في مؤتمر صحفي مدربه الجديد، ماوريسيو ساري، المدير الفني الجديد للفريق خلفا لمسمليانو أليجري المقال.
وقال ساري، في المؤتمر الصحفي الخاص به، "في تشيلسي قمت بتدريب الكثير من اللاعبينالأقوياء، ولكن تدريب رونالدو سيكون خطوة كبيرة لي، سوف أساعده في كسرالمزيد من الأرقام القياسية".
ويدرك ساري الضغوط الكبيرة التي سيتعرض لها في تورينو،
ويعد ساري بعد تعيينه مدربا جديدا للبيانكونيري، مطالبا بالتتويج باللقب الإيطالي التاسع على التوالي، يحقق طموح جماهير الوفي بالفوز بدوري أبطال أوروبا.
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