شاهد.. تركي آل الشيخ يكشف عن وجهته المقبلة بعد بيراميدز

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز السابق، عن تجربته المقبلة في شراء الأندية بالدوريات. وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قد تكون البرتغال التجربة الجديدة"، في إشارة لإمكانية شرائه نادي في الدوري البرتغالي. يذكر أن آل الشيخ كان له تجربة مع نادي بيراميدز بالدوري المصري،أصبح من خلالها الفريق ضمن المنافسين على الدوري الممتاز، الذي يحتل فيه المركز الثالث.

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