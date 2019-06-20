طارق يحيى: أحمد الشناوي الأقرب لحراسة مرمى المنتخب في أمم أفريقيا

أكد الكابتن طارق يحيى، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، تفاؤله بمنتخب مصر خلال بطولة الأمم الأفريقية 2019، وأن يحقق نتائج إيجابية بداية من مباراة الغد أمام منتخب زيمبابوي، خصوصًا أن المباراة والبطولة على أرضنا ووسط جمهورنا.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، البطولة في متناول منتخب مصر، تحتاج فقط إلى ثبات

انفعالي من اللاعبين لتخطي الأدوار الأولى والوصول إلى المباراة النهائية، مشيرًا إلى أن المباراة الأولى للمنتخب ليست شرطًا للحكم على مشواره خلال البطولة.

وتابع، أن منتخب مصر خسر في مباراته الأولى أمام السنغال في بطولة أمم أفريقيا 1986 وتوج بها في النهاية،

ولكننا نحتاج إلى الفوز على زيمبابوي غدًا من أجل رفع الروح المعنوية للاعبين والجماهير، مشيرًا إلى أن أحمد الشناوي هو الأقرب لحراسة مرمى المنتخب، ومروان محسن في قلب الهجوم.

تنطلق غدًا الجمعة، بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، ويلتقي منتخب الفراعنة في المباراة الافتتاحية منتخب زيمبابوي، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.