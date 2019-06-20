رسميًا.. زينشينكو يجدد تعاقده مع مانشستر سيتي لمدة 5 مواسم

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، منذ قليل، عن تجديد عقد لاعب الوسط الأوكراني أوليكساندر زينشينكو لمدة 5 مواسم مقبلة.
نشر السيتي عبر حسابه الرسمي على موقعالتواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للاعبه زينشينكو محتفيًا بتجديد تعاقده مع اللاعب صاحب الـ22 عامًا، حتى عام
كان زينشينكو انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي قادمًا من أوفا الروسي في صيف 2016، ثم قضى فترة إعارة بنادي بي إس في إيندهوفن، لمدة موسم واحد عاد بعدها للمشاركة مع صفوف الفريق الإنجليزي.
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