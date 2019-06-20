مانشستر سيتي يدخل المنافسة على التعاقد مع السنغالي كوليبالي

دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن المتنافسين على التعاقد مع كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن مانشستر سيتي بصدد دفع مقابل مالي كبير من أجل التعاقد معكوليبالي.
وأوضحت "السيتي رصد 85 مليون جنيه إسترليني، من أجل التعاقد مع
وأشارت إلى أن المدير الفني الإسباني، بيب جوارديولا، يسعى لتدعيم خط دفع السيتي بصفقة قوية، خاصة مع رحيل البلجيكي
وفي حالة نجاح السيتي في التعاقد مع كوليبالي بذلك المبلغ، فإنه بذلك سيحطم رقم الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، كأغلى مدافع في الدوري الإنجليزي، حيث تعاقد الريدز مع اللاعب مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.
وأصبح كوليبالي محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية خلال الموسم الماضي، وأبرزهم مانشستر يونايتد، ولكن يبدو أن جاره السيتي أقرب لحسم الصفقة، مع المقابل المادي الكبير الذي ينوي دفعه لإتمام الصفقة.
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