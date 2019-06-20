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سيبايوس يقترب من الانضمام إلى ميلان

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن باولو مالديني سيجتمع، اليوم الخميس، مع مسئولين من الإسباني، للاتفاق على صفقة بين الناديين.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"

الإيطالية إن المدير الفني الجديد للميلان ماركو جيامباولو، يسعى لضم داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، خلال
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فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت إلى أن سيبايوس يناسب استراتيجية ميلان، نظرا لسنه الصغير، ولكن يبقى المقابل المادي المطلوب فيه، والمقدر بـ50 مليون يورو، مرتفع على النادي الإيطالي، ويبحث الميلان عن تخفيض المقابل المادي.

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