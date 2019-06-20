ربيع ياسين: أجيري يخلق جيلًا جديدًا من اللاعبين

قال الكابتن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، إن خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الأول، يعمل على خلق جديد من اللاعبين بخبرات مميزة ومختلفة، مشيرًا

إلى اتباعه سياسة السرية في التدريبات، وهذا أمر جيد.

وأوضح ياسين، في تصريحات تلفزيونية: "هذا الجيل من اللاعبين لديه

خبرات كبيرة، من حيث وجود المحترفين، واللاعبون الذين لعبوا في كأس العالم، ما يجعلهم على قدر عالٍ من الثقة".

وتابع، الجميع يلعب من أجل البطولة، ويجب أن يثق الجمهور في قدرات لاعبيه ويلتف حول المنتخب".