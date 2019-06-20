ربيع ياسين: أجيري يخلق جيلًا جديدًا من اللاعبين

قال الكابتن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، إن خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الأول، يعمل على خلق جديد من اللاعبين بخبرات مميزة ومختلفة، مشيرًاإلى اتباعه سياسة السرية في التدريبات، وهذا أمر جيد.
وأوضح ياسين، في تصريحات تلفزيونية: "هذا الجيل من اللاعبين لديه
وتابع، الجميع يلعب من أجل البطولة، ويجب أن يثق الجمهور في قدرات لاعبيه ويلتف حول المنتخب".
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