ماني يتحدى الجميع ويراهن على فوز السنغال بكأس بطولة أمم أفريقيا

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، النجم ساديو ماني، لاعب منتخب السنغال، ورفيق محمد صلاح في فريق ليفربول الإنجليزي، خلال جولته التفقدية لاستاد الإسماعيلية استعدادًا لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، وعبّر ساديو ماني عن سعادته بوجوده في مصر، مؤكدًا أنه يتمنى لقائد الفراعنة أن يتألق كعادته مع النادي الإنجليزي، وأكد قائد أسود التيرانجا، لوزير الشباب والرياضة، أن منتخب بلاده هدفه تحقيق كأس أمم أفريقيا.

أكد أن منتخب السنغال استعد جيدًا للبطولة من خلال المعسكرات الخارجية والداخلية، مشيرًا إلى أننا مشاركون في البطولة من أجل الحصول عل الكأس،

على رغم المنافسة القوية التي تشهدها مجموعة السنغال، والمكونة من منتخبات الجزائر وتنزانيا وكينيا، فيما تستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التي تضم منتخبات غانا، الكاميرون، غينيا بيساو، وبنين.

وجه ماني شكره على حسن الاستقبال والضيافة، وتمنى كل التوفيق لمنتخب السنغال، ومنتخب مصر، مؤكدًا نجاح مصر في تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا.

من ناحية أخرى، التقى اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، ساديو مانى، وبعثة المنتخب السنغالى خلال معسكرهم فى محافظة الإسماعيلية، وذلك على هامش جولته الميدانية

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لمتابعة استعدادات ستاد الإسماعيلية الرياضى ومعسكرات الفرق المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا.

أشاد اللاعب السنغالي بجمال مدينة الإسماعيلية، قائلًا إنه لم يتوقع أن هناك مدينة في مصر بهذا الجمال، معربًا أنها مدينة هادئة ومساحات خضراء كثيرة واستقبال رائع، وأضاف أنه عرف الآن لماذا يحب صلاح هذه المدينة والنادي، وحدثته اللجنة المنظمة عن تاريخ النادي الإسماعيلي ومدينة الإسماعيلية.

وأكد أن المنتخب السنغالي جاء للفوز باللقب الأفريقي، ولديهم طموح جماعي يعملون على تحقيقة من أجل إسعاد جماهير السنغال الكبيرة.

واستضافت محافظة الإسماعيلية معسكر منتخب السنغال، الذى يستعد للمشاركة بمنافسات البطولة، وأدى تدريباته بقيادة مدربه آليو سيسيه، ويعقد المدرب دائمًا جلسات مع اللاعبين، ويتحدث معهم على أهمية الفوز في المباراة الأولى أمام تنزانيا، المقرر لها الأحد المقبل.