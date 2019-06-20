رياضة | الداخلية تعلن عن معايير الأمن والأمان التي اتبعتها الشركة المنظمة لدخول المباريات في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية تعلن عن معايير الأمن والأمان التي اتبعتها الشركة المنظمة لدخول المباريات في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية، منذ قليل، في بيان رسمي بمناسبة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمباراة مصر وزيمبابوي، غداً الجمعة، في ستاد القاهرة الدولي، عن معايير الأمن والأمان التي اتبعتها الشركة المنظمة لدخول المباريات في أمم إفريقيا 2019.

حيث أكدت الداخلية أن الشركة المنظمة لدخول المباريات والشركات الأمنية التابعة لها إنتهت من كافة الإستعدادات الخاصة بالتنظيم والتأمين والإشراف الكامل على إستاد القاهرة، ووضعت مجموعة من المعايير العالمية تحقق كافة عناصر الأمن والأمان، من بينها ما يلى :-

•الإستعداد بأجهزة الكشف عن بطاقة المشجع أو الـ"Fan ID " ومطابقتها مع التذكرة، حتى لا يتم تسلل أى أحد غير معروف أو مشكوك فى سلوكه أو لا يحمل بطاقة المشجع مع التذكرة المعتمدة الصادرة عن الشركة، بهدف تحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين المصريين والضيوف الأجانب الحاضرين من أجل تشجيع منتخباتهم الوطنية فى إطار الروح الرياضية.

• الإستعداد التام بالبوابات الإلكترونية الخاصة بكشف المعادن والمحظورات وغيرها من المواد الخطرة التى تستخدم فى تعكير صفو المباريات .

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• لأول مرة فى الملاعب المصرية، الإستعداد بأجهزة خاصة لكشف الشماريخ والألعاب النارية والصواريخ غير المسموح بها فى المباريات الرياضية .

• لأول مرة، سيتم تأمين الإستادات وجميع مباريات البطولة بإستخدام طائرات "الدرونز"، للتعرف على وجوه المشجعين وتصويرهم ونقل صورهم إلى الإدارة المعنية بأمن الإستادات لمطابقة الوجوه، مع قاعدة البيانات المثبتة والخاصة ببطاقات المشجعين أو الـ Fan ID .

• لأول مرة فى مباريات البطولة ، يمكن تحديد موقع كل مشجع داخل الإستاد وتحركاته، بدءاً من دخوله منطقة الإستاد وحتى خروجه من البوابات المجهزة .

وتهيب وزارة الداخلية الجماهير بالإلتزام بالروح الرياضية وبما يعكس قيمة وحضارة مصر وشعبها .