رياضة | الداخلية: سيتم تطبيق القانون بكل حزم على إي تجاوز خلال أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية: سيتم تطبيق القانون بكل حزم على إي تجاوز خلال أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية، منذ قليل، في بيان رسمي بمناسبة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمباراة مصر وزيمبابوي، غداً الجمعة، في ستاد القاهرة الدولي، أنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم وحسم على إي تجاوز خلال البطولة.

وأكدت الداخلية أنه سيتم تنفيذ أحكام القانون بكل حسم وحزم فى مواجهة أى إخلال بالأمن والنظام .. كذا تنفيذ أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة وما تضمنه من تجريم الدخول أو محاولة الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون حق أو كان محرزاً أو حائزاً ألعاباً نارية أو مواد حارقة أو قابلة للإشتعال أو الإتيان بأية أفعال تؤدى لأحداث شغب أو إعتداء على المنشآت.