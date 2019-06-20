رياضة | الداخلية: كاميرات لرصد كافة مظاهر الشغب وعلامات إرشادية للجماهير باستاد القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية: كاميرات لرصد كافة مظاهر الشغب وعلامات إرشادية للجماهير باستاد القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية، منذ قليل، في بيان رسمي بمناسبة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمباراة مصر وزيمبابوي، غداً الجمعة، في ستاد القاهرة الدولي، عن تزويد المدرجات بكاميرات مراقبة لرصد كافة مظاهر الشغب أو الإحتكاك وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، كما تم إعداد عدة منافذ لسهولة دخول وخروج الجماهير من خلال نقاط فرز وتفتيش عبر تلك المنافذ وحتى الوصول للمدرجات ، ووضع خطة مرورية لإستخدام التحويلات والمحاور المرورية البديلة بمنطقة الإستاد عند الضرورة .

كما أعلنت الداخلية أنه تم وضع علامات إرشادية بمنطقة إستاد القاهرة لإرشاد وإعلام الجماهير بأماكن الدخول وساحات الإنتظار وطرق الوصول والخروج من وإلى المنطقة، إلى جانب الخدمات الأمنية المتواجدة والتى يمكن الإسترشاد من خلالها.

وتلعب النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة، مقسمين على 6 مجموعات يلعبون في 6 ملاعب وهي القاهرة، السلام، الدفاع الجوي، الإسماعيلية السويس، الإسكندرية.

