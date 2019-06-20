رياضة | الداخلية تعلن عن الأشياء المسموح تواجدها مع الجماهير في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية تعلن عن الأشياء المسموح تواجدها مع الجماهير في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية، منذ قليل، في بيان رسمي بمناسبة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمباراة مصر وزيمبابوي، غداً الجمعة، في ستاد القاهرة الدولي، قائمة الأشياء المسموح بها للجماهير خلال بطولة أمم إفريقيا، والتي جاءت على النحو التالي.

يسمح فقط بدخول أكواب المياه البلاستيكية وعلب العصير الكرتون والأطعمة فى أطباق "فويل"، الهواتف المحمولة المفتوحة.