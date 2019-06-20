رياضة | عاجل.. الداخلية تعلن قائمة المحظورات لمباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح الكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الداخلية تعلن قائمة المحظورات لمباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح الكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية، منذ قليل، في بيان رسمي بمناسبة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمباراة مصر وزيمبابوي، غداً الجمعة، في ستاد القاهرة الدولي، قائمة المحظورات للجماهير خلال بطولة أمم إفريقيا، والتي جاءت على النحو التالي.

• لن يسمح بدخول الاستاد إلا لحاملي الـFAN ID والتذكرة الخاصين بالمشجع

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• تقرر فتح أبواب الاستاد للجماهير من الساعة 1 مساءً يوم المباراة، على أن تغلق الأبواب في تمام الساعة 6,30 مساءً، ولن يسمح بالدخول عقب هذا الموعد.

• يحظر اصطحاب الممنوعات والآلات التي يمكن أن تحدث ضرراً عاماً بجسم الإنسان حتى لو كانت غير مصممة لهذا الغرض وجميع الأجسام والمواد مجهولة الهوية أو غير المبرر سبب لحملها أو أية أغراض يصعب فتحها لتفتيشها يدوياً أو تصويرها باستخدام أجهزة التفتيش بالأشعة ومن بينها الآتي (الأسلحة النارية بكافة أنواعها حتى المرخص منها، أو التي يتمتع حاملها بالإعفاء من الترخيص، محدثات الصوت من الصواريخ والألعاب النارية، شماريخ، الآلات الحادة والمدببة، أجهزة التسخين ومصادر الاشتعال، مواد سريعة الاشتعال، عبوات الغاز المضغوطة، أقلام الليزر، الصفارات، الإسبراي، POWER BANK، علب الكبريت، العصى الخشبية للأعلام، الولاعات، شواحن التليفونات المحمولة، التليفون المحمول المغلق، زجاجات وعلب المياه الغازية المعدنية، الأسلاك الكهربائية بأنواعها، البطاريات الجافة، أجهزة الريموت كنترول، مفاتيح الكهرباء، شرائح لحام الأسلاك).

