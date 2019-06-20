رياضة | عاجل.. الداخلية تعلن موعد فتح بوابات استاد القاهرة لمباراة افتتاح أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الداخلية تعلن موعد فتح بوابات استاد القاهرة لمباراة افتتاح أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهت وزارة الداخلية كافة الاستعدادات الخاصة بتأمين مباراة المنتخب المصري مع نظيره منتخب زيمبابوي، في إطار افتتاح أمم إفريقيا 2019، والتي ستقام مساء غدا الجمعة باستاد القاهرة.

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وأعلنت الداخلية أنه سيتم فتح أبواب استاد القاهرة ابتداءً من الساعة الواحدة ظهر يوم المباراة، وإغلاقها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاوذلك حرصا على سلامة وأمان الجماهير، مشددا على أنه لن يسمح بدخول أي مشجع لا يحمل تذكرة للمباراة .

وتلعب النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة، مقسمين على 6 مجموعات يلعبون في 6 ملاعب وهي القاهرة، السلام، الدفاع الجوي، الإسماعيلية السويس، الإسكندرية.

