رياضة | عاجل.. الداخلية: لن يسمح بدخول مباريات أمم إفريقيا إلا لحاملى الـFAN ID والتذكرة الخاصة باللقاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الداخلية: لن يسمح بدخول مباريات أمم إفريقيا إلا لحاملى الـFAN ID والتذكرة الخاصة باللقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية، بمناسبة إقامة فعاليات إفتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ومباراة كرة القدم بين منتخبى "مصر - زيمبابوى" يوم الجمعة الموافق 21/6/2019م بإستاد القاهرة الدولى، عن وضع خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير والإنضباط الكامل بالطرق المؤدية للإستاد وصولاً للمدرجات.

وأكدت الداخلية، أنه لن يسمح بدخول مباريات أمم إفريقيا إلا لحاملى الـFAN ID والتذكرة الخاصة باللقاء.

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبا.