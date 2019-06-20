رياضة | رسمياً.. ريال مدريد يتحرك لجلب نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. ريال مدريد يتحرك لجلب نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد مفاجأة من العيار الثقيل بعد ان أكد دخوله في مفاوضات رسمية للحصول على خدمات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لضمه إلى كتيبة زين الدين زيدان خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " أن بيريز يرى في نيمار اللاعب الوحيد القادر على تعويض رحيل كريستيانو رونالدو وستجهز كتيبة المرينجي عرض بقيمة 130 مليون يورو بالإضافة إلى جاريث بيل أو خاميس رودريجيز من أجل ضم نجم السيليساو.

ومن المنتظر أن يضطر الريال لتقديم راتب سنوي للاعب لا يقل عن ثلاثين مليون يورو لإقناعه بإرتداء قميص الغريم التقليدي لبرشلونة الذي لعب له نيمار سابقاً.

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ويقل المبلغ الذي سيعرضه الريال بستة ملايين يورو عن الذي يتقاضه نيمار مع سان جيرمان الأمر الذي سيتطلب تضحية من نجم البلوجرانا السابق للعودة إلى الليجا.

وقد يكون العرض مقبول للنادي الباريسي والذي أكد رئيسه ناصر الخليفي أنه مستعد لبيع أي لاعب لا يريد البقاء بين جدران حديقة الأمراء.

لكن برشلونة لدية بعض الاوراق التي سيقنع بها نيمار من أجل العودة مثل إقحام فيليب كوتينيوفي الصفقة أو عثمان ديمبلي الذي يحظى بتأييد كبير من مواطنه كيليان مبابي وتوخيل مدربه السابق في دورتموند.