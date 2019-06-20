رياضة | مصر بألوان العلم الوطني في مواجهة زيمبابوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر بألوان العلم الوطني في مواجهة زيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر أن يرتدي المنتخب الوطني أمام زيمبابوي، زيه التقليدي بألوان العلم المصري، في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية.

ويرتدي لاعبو مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء ، فيما يرتدي حارس المرمى طاقمًا بنفسجيًا ، ويرتدي المنتخب الزيمباوبوي طاقمًا أصفر وحارس مرماه طاقمًا أزرق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد صباح اليوم وتم خلاله التشديد على الإلتزام بمواعيد حضور الفريقين لاستاد القاهرة الذي ستقام عليه المباراة في العاشرة مساءًا، بدور المجموعات.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، والتي تنطلق بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

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مصر تُنظم البطولة الأولى من نوعها، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة على عكس البطولات السابقة، والتي شهدت حضور 16 منتخبًا فقط.

تُقسم فرق البطولة إلى 6 مجموعات، يتواجد في كل مجموعة، 4 منتخبات، وتُقام فعاليتها على 6 ملاعب وهم "القاهرة، والسلام، والدفاع الجوي، والاسكندرية، والسويس والاسماعيلية".

وتلعب مصر في المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من " الكونغو، وزيمبابوي، وأوغندا" وتلعب أولى مبارياتها أمام زيمبابوي، مساء الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي، في افتتاح البطولة.

ويفتتح المنتخب الوطني مبارياته في البطولة أمام زيمبابوي، يوم الجمعة المقبل، قبل أن يواجه الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية يوم 26 يونيو، ثم يختتم مباريات الدور الأول أمام أوغندا يوم 30 يونيو.