رياضة | معلومات لا تفوتك عن الكاميروني "نيانت" حكم مباراة مصر وزيمبابوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معلومات لا تفوتك عن الكاميروني "نيانت" حكم مباراة مصر وزيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " مهمة إدارة مباراة مصر وزيمبابوي إلى الحكم أليوم نيانت والذي سيقود لقاء إفتتاح كان 2019 على ملعب إستاد القاهرة.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على السيرة الذاتية لنيانت بالإضافة إلى أبرز المباريات التي أشرف عليها وأبلى بها بلاءً حسناً.

حصل نيانت على الشارة الدولية في العام 2008 وهو الذي ولد في العام 1982 ويبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاماً وحاز على ثقة الاتحاد الافريقي " كاف " والاتحاد الدولي " فيفا.

ودائماً ما يظهر نيانت في البطولات الكبرى حيث تم إختياره لإدارة مباريات في كأس العالم البرازيل 2014 كما أنه يشارك بصفة مستمرة في إدارة مباريات حاسمة.

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ويعتبر أليوم ضيف دائم على مباريات دوري أبطال أفريقيا منذ العام 2010 حيث أنه أدار لقاء الذهاب لنهائي 2011 بين الوداد المغربي والترجي التونسي.

كما شارك في نهائيات كأس العالم تحت سبعة عشر عاماً وأدار بها أكثر من مباراة آخرهم لقاء أوروجواي ضد باكستان لحساب لقاءات الدور ربع النهائي.

كما ظهر نيانت بصورة جيدة في إدارته لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2012 حيث أشرف على مباراتي السنغال وزامبيا وتونس وغانا لحساب مباريات الدور ربع النهائي.

ويعرف عن الكاميروني أنه جرئ للغاية وحازم في قرارته وتعامله مع المنافسين على حد سواء ولا يهتم بالنظر إلى كون أحد الفريقين صاحب الأرض والجمهور.