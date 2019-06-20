رياضة | صامويل إيتو مفاجأة جديدة لـ"تايم سبورت" في أمم إفريقيا 2019

وأعلنت قناة تايم سبورت، الناقل الحصري لمباريات كأس الأمم الإفريقية على البث الأرضي، انضمام صامويل إيتو نجم الكرة الكاميروني، والذي لعب لعدد من الأندية الكبرى وعلى رأسها فريقي برشلونة وإنتر ميلان، للاستديو التحليلي لمباريات البطولة.

وتواجد في الفيديو النجم الكاميروني صامويل إيتو نجم فريق برشلونة الإسباني، والذي يعد واحدا من أبرز نجوم الكرة الإفريقية عبر التاريخ.

وسيكون إيتو مفاجأة جديدة لتايم سبورت بعد الإعلان عن تواجد دروجبا كمحلل في مباريات أمم إفريقيا 2019.