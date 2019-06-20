رياضة | عاجل.. الكاميروني نيانت حكما لمباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكاميروني نيانت حكما لمباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ، عن حكم مواجهة مصر وزيمبابوي، في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية.

وأسند الكاف، المواجهة للكاميروني نيانت، في المباراة المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على ملعب القاهرة الدولي، بدور المجموعات.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

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