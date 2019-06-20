رياضة | عاجل.. الكاميروني نيانت حكما لمباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكاميروني نيانت حكما لمباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ، عن حكم مواجهة مصر وزيمبابوي، في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية.
وأسند الكاف، المواجهة للكاميروني نيانت، في المباراة المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على ملعب القاهرة الدولي، بدور المجموعات.
وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.
وتضم المجموعة الأولى في "كان 2019" التي ستلعب على استاد القاهرة الدولي، المنتخب المصري المستضيف للبطولة، بجانب منتخبات زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا.
وتلعب النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة، مقسمين على 6 مجموعات يلعبون في 6 ملاعب وهي القاهرة، السلام، الدفاع الجوي، الإسماعيلية السويس، الإسكندرية.