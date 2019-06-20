رياضة | رسالة رئيس الكاف للفيفا قبل أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة رئيس الكاف للفيفا قبل أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "فيفا" البعض بضرورة التوقف عن الاستماع لما سماها بالشائعات التي انتشرت في الفترة المؤخرة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي "يجب علينا أن نوقف هذه الشائعات الخاطئة، نحن بصدد عملية بناء وتم الاتفاق على ذلك بناء على طلبي الشخصي".

وتابع "فقد طلبت بعقد جلسة استماع ونحن نسمع أينما حللنا عن قضايا فساد وطلبنا من الفيفا أن يتم اطلاعها على كل ما يحدث داخل الكاف".