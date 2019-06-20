رياضة | ديدا مشيدا بالحوثني: قدم موسما رائعا والمدرب يحتاج إلى حارس جاهز من كافة النواحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديدا مشيدا بالحوثني: قدم موسما رائعا والمدرب يحتاج إلى حارس جاهز من كافة النواحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أحمد محمود "ديدا"، حارس مرمى الشارقة عن إعجابه عن إعجابه بأداء زميله عادل الحوسني، الحارس الأساسي في صفوف الملك.

وكان لتألق الحوسني الدور الأبرز في مكوث ديدا على دكة البدلاء خلال موسم 2018-2019.

وقال ديدا في تصريحات لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية:"زميلي عادل الحوسني قدم موسما رائعا، وكان نموذجا للحارس المتميز".

وتابع: "لقد نجح في الكثير من المباريات في ترجيح كفة فريقنا، والدليل على تألقه كان بحصوله على لقب اللاعب الأفضل في عددٍ من المباريات".

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وأبدى صاحب القميص رقم 12 تفهما لقرار عبدالعزيز العنبري، المدير الفني للشارقة، لإبقائه على دكة البدلاء، وتفضيل أسماءٍ أخرى عليه.

واشار: "تعرّضت للإصابة على مدار الموسم، والتي أبعدتني عن الملعب، وأعلم تماما بأن المدرب يحتاج للاعبٍ جاهزٍ من كافة النواحي".

واختتم ديدا الحور مبديا رغبته في الاستمرار في صفوف الشارقة، وذلك على الرغم من ملازمته لمقاعد البدلاء.

وكان ديدا قضى الفترة الأطول على المقاعد الاحتياطية إلى جانب الثنائي عبدالله عقيل وعمر جمعة ربيع، فاكتفى بخوض 6 مبارياتٍ على مستوى كأس الخليج العربي.