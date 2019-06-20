رياضة | رئيس الكاف: سنعيد المفاوضات مع "لاجاردير" بشأن حقوق بث أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الكاف: سنعيد المفاوضات مع "لاجاردير" بشأن حقوق بث أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، إن الكاف سيعيد المفاوضات مع لاجادير بشان زيادة المقابل المادي لحقوق البث".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا ، "بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية ينبغى الحصول علي مزيد من الوقت لاعادة المفاوضات مرة أخرى فالأمر معقد".

وتابع:" تم التوصل لزيادات معينه ولكنتا نأمل في المزيد واللجان التابعة للكاف تدخل في مفاوضات للحصول على المزيد".