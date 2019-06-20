رياضة | أحمد أحمد يتوقع المنتخب الفائز بلقب أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد أحمد يتوقع المنتخب الفائز بلقب أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على سؤال أحد الصحفيين بشأن توقعاته بخصوص من سيتوج بلقب بطولة أمم إفريقيا.

وقال في المؤتمر الصحفي :"لن يكون هناك مفاجأة وأفضل الفرق هي من ستصل إلى النهائيات".

وتطرق على إمكانية دعوة عيسى حياتو الرئيس السابق للكاف "عقب نهاية المدة للرئاسة إما أن تكون عضوا شرفيا في الكاف، هناك إدانات وعقوبات ولا يمكننا اتخاذ مثل هذا القرار".

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وتابع "الإعلام يسألني دائما بالنسبة لمن تواجهت معه في الانتخابات ولا يمكنني الإجابة على هذا".

وواصل "هذا من شأن الإعلام وأتمنى أن تكون تعليقاته صادقة، بعيدة عن الكذب".

وأشار "لم يقم رئيس الكاف حتى اليوم بتهنئتي بالفوز برئاسة الاتحاد الإفريقي على الرغم من فوزي منذ سنتين".