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الامارات | محمد صلاح قد يخوض كأس السوبر الأوروبي في مصر

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أحمد طارق-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، أن هناك محاولات من قبل اتحاده لاستضافة مباراة كأس السوبر الاوروبية على إستاد القاهرة الدولي.

تستضيف مصر بداية من الغد  النسخة 32 من كأس الأمم الأفريقية حتى 19 يوليو المقبل، ويأمل منتخبها في حصد اللقب للمرة الثامنة في تاريخه.

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وأضاف أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية: "يسعى الاتحاد المصري لإقامة كأس السوبر الأوروبية على إستاد القاهرة كحدث كروي تاريخي، بعد الاستعدادات التي قامت بها الدولة المصرية لبطولة كأس الأمم الأفريقية".

وتابع: "مصر قادرة على تنظيم كأس السوبر الأوروبية، لكن علينا الانتظار حتى يرى العالم تنظيم مصر لكأس الأمم، والصورة المشرفة التي ستظهر عليها مصر في البطولة".

وسيجمع كأس السوبر الأوروبية المقبل بين ، الذي يلعب له المهاجم المصري محمد صلاح، وتشيلسي الفائز بالدوري الأوروبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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