الامارات | محمد صلاح قد يخوض كأس السوبر الأوروبي في مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح قد يخوض كأس السوبر الأوروبي في مصر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، أن هناك محاولات من قبل اتحاده لاستضافة مباراة كأس السوبر الاوروبية على إستاد القاهرة الدولي.
تستضيف مصر بداية من الغد النسخة 32 من كأس الأمم الأفريقية حتى 19 يوليو المقبل، ويأمل منتخبها في حصد اللقب للمرة الثامنة في تاريخه.
وأضاف أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية: "يسعى الاتحاد المصري لإقامة كأس السوبر الأوروبية على إستاد القاهرة كحدث كروي تاريخي، بعد الاستعدادات التي قامت بها الدولة المصرية لبطولة كأس الأمم الأفريقية".
وتابع: "مصر قادرة على تنظيم كأس السوبر الأوروبية، لكن علينا الانتظار حتى يرى العالم تنظيم مصر لكأس الأمم، والصورة المشرفة التي ستظهر عليها مصر في البطولة".
وسيجمع كأس السوبر الأوروبية المقبل بين ليفربول، الذي يلعب له المهاجم المصري محمد صلاح، وتشيلسي الفائز بالدوري الأوروبي.
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