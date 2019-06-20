شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفني للمباراة: المنتخب بألوان علم مصر.. وزيمبابوي بالأصفر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم، في مباراته غدا الجمعة، أمام زيمبابوي في افتتاح بطولة بطولة الأمم الأفريقية، زيه التقليدي بألوان علم مصر، حيث يرتدي لاعبو مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، فيما يرتدي حارس المرمى طاقما بنفسجيا.
كما تقرر أن يرتدي منتخب زيمبابوي طاقما أصفر وحارس المرمى طاقما أزرق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد صباح اليوم، وتم خلاله التشديد على الالتزام بمواعيد حضور الفريقين إلى استاد القاهرة الذي يحتضن المباراة في العاشرة مساء، وذلك عقب حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.
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