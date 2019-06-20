شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكاف يشيد بدور الرئيس السيسي وتنفيذ وعده بتنظيم أمم أفريقيا خلال 5 شهور فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالدور الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذ وعده بتنظيم كأس الأمم الأفريقية خلال 5 شهور فقط، وأثنى على الجهود الكبيرة للحكومة المصرية من أجل إنجاح البطولة.

وقال رئيس الكاف، في مؤتمر صحفي عقد باستاد القاهرة اليوم /الخميس/ قبل 24 ساعة من افتتاح البطولة إن تنظيم البطولة في الصيف كان قرارا حاسما وكان هناك العديد من التحديات لتنظيم تلك النسخة الاستثنائية بمشاركة ٢٤ منتخباَ.

وأضاف أحمد أحمد: «منذ انتخابي رئيسا قلت وقتها إن الطريق يحتشد بالصعوبات، وأنتم بصفة خاصة تغلبتم عليها كإعلاميين للنهوض بكرة القدم والرياضة بصفة عامة.. واليوم أحمد الله أننا اتخذنا كل ما يلزم لتنظيم البطولة بمشاركة ٢٤ فريقاً لأول مرة في تاريخ القارة السمراء».

وتابع: «الآن كل شئ على ما يرام، والإشارة خضراء للنجاح وتقديم بطولة رائعة، وهناك أمثلة لأنها ستكون استثنائية مثل حفل القرعة الذي أقيم عند سفح الأهرامات وكان لا مثيل له».

وأشار إلى أنه سيتم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» بدءاً من ربع نهائي بطولة كأس الأمم، متوقعاً أن المباراة النهائية ستكون نهائياً مميزة.