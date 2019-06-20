شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية: ريال مدريد يرصد 130 مليون يورو ولاعبًا لضم «نيمار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، يحتاج لناديه لاعبًا يتمتع بمزيد من اهتمام وسائل الإعلام، ويرى في البرازيلي نيمار دا سيلفا أنه الوحيد القادر على ذلك، بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، مشيرة إلى أن بيريز يجهز عرضًا بقيمة 130 مليون يورو، بالإضافة إلى خاميس رودريجيز أو جاريث بيل، لضم النجم البرازيلي من باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد سيضطر لتقديم راتب سنوي لن يقل عن 30 مليون يورو، من أجل إقناع نيمار بارتداء قميصه، وهو ما يقل بحوالي 6 ملايين يورو عما يتقاضاه في سان جيرمان، وسيتطلب هذا الأمر تضحية من لاعب برشلونة السابق، إذا أراد العودة للدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

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وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العرض قد يكون مقبولًا من سان جيرمان، إلا أن برشلونة لديه أوراقه أيضًا لمحاولة إقناع ناصر الخليفي، رئيس نادي العاصمة الفرنسية، بإبرام الصفقة.

ويمكن لبرشلونة أن ينافس على الصفقة بلاعب مثل فيليب كوتينيو، الذي حاول سان جيرمان ضمه من قبل، أو عثمان ديمبلي، نجم منتخب فرنسا، والذي يحظى بتأييد مواطنه كيليان مبابي، والمدير الفني توماس توخيل، مدربه السابق في دورتموند.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن لاعبين آخرين مثل إيفان راكيتيتش، الذي خطط سان جيرمان للتعاقد معه بالفعل في الصيف الماضي، أو صامويل أومتيتي، قد تطرح ملفاتهم على الطاولة أمام النادي الباريسي.