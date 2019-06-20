شكرا لقرائتكم خبر عن ‪محافظة السويس تستقبل بعثة منتخب تونس على أنغام السمسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب استقبلت محافظة السويس بعثة منتخب دولة تونس احد المنتخبات المجموعة الخامسة التى ستقام فى ستاد السويس الرياضى والتي تضم مالى و موريتانيا وانجولا وذلك بمقر اقامته بأحد الفنادق السياحية بمنطقة العين السخنة وكان في استقبالهم الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس نائباً عن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الساعة ٢ فجر الخميس ورافقه سعيد محمد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس وعدد من القيادات التنفيذية .

وشهد الاستقبال فقرات فنية واغنيات علي أنغام السمسمية بقيادة الفنان محمد جابر . كما قدمت عروض لفريق الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بمركز شباب المدينة

وبذلك يعد منتخب تونس آخر الفرق الأربعة تصل الى محافظة السويس للمشاركة فى منافسات المجموعة الخامسة والتى ستقام بمصر فى الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو

ويستعد منتخب تونس لملاقاة منتخب انجولا يوم ٢٤ يونيو في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة علي استاد السويس الرياضي .

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