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تركي آل الشيخ يعلن عن الدولة التي سينقل لها تجربته الجديدة

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلن عن الدولة التي سينقل لها تجربته الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ، الدولة الأوروبية التي قرر أن يقوم فيها بتجربته الجديدة لشراء نادي والمنافسة على البطولات من خلاله

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ونشر آل الشيخ على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلاً: «قد تكون البرتغال التجربة الجديدة».


ونشر تركي آل شيخ مقطع فيديو خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ظهر من خلاله محمد جمال العاصي المدير التنفيذي السابق لنادي بيراميدز وهو يقول:«أبوناصر المرة السابقة جهزنا الفريق في 23 يوما يايت المرة دي تبقي قترة أطول».

ليرد رئيس هيئة الترفيه السعودي على طلب العاصي قائلاً: «المرة دي في ١٥ يوما»

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