رسميًا.. الاتحادان الإفريقى والدولى يوافقان على تعيين فاطمة سامورا مندوبًا عامًا لـ"كاف"

عيّن الاتحادان الإفريقي والدولي لكرة القدم، السنغالية فاطمة سامورا، الأمين العام لـ"فيفا"، في منصب المندوب العام لإفريقيا، وذلك حسبما أعلن أحمد أحمد، رئيس "كاف" في بيان رسمي.

وقال "كاف" في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، اقترح على اللجنة التنفيذية المنعقدة في القاهرة في 19 يونيو 2019، السعي للحصول على خبرة "فيفا" لتقييم الوضع الحالي في إدارة "كاف"، والمساعدة في التعجيل بشكل قاطع بتنفيذ عملية الإصلاح الجارية الموجهة لضمان عمل "كاف" بشفافية وكفاءة مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة، مشيرًا أن إلى اللجنة التنفيذية وافقت بالإجماع على اقتراح أحمد.

وأشار البيان، إلى أنه كجزء من عملية الإصلاح، تم الاتفاق أيضًا على أن الاتحادين الإفريقي والدولي، سيجريان في أقرب وقت ممكن مراجعة جنائية كاملة لـ "كاف".

وأوضح البيان، أنه في ضوء المعطيات السابقة، وافق "كاف" و"فيفا" على تعيين فاطمة سامورا، في منصب المندوب العام لإفريقيا، لمدة 6 أشهر، بدءً من 1 أغسطس 2019 إلى 31 يناير 2020، قابلة للتجديد بموافقة الاتحادين.

وأكد "كاف" في بيانه، أنه ستتم مساعدة السيدة سامورا، من قبل مجموعة من الخبراء الذين سيعملون بروح من الشراكة مع الرئيس أحمد أحمد، وفريقه في العديد من المجالات، والتي تشمل عددا من الأمور:

- الإشراف على الإدارة التشغيلية لـ"كاف"، بما في ذلك الإجراءات الإدارية.

- ضمان التنظيم الفعال والمهني لجميع مسابقات "كاف".

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- دعم نمو كرة القدم وتطويرها في جميع بلدان ومناطق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأشار البيان، إلى أن "كاف" و"فيفا" سيعملان بشكل وثيق، من أجل خدمة أفضل للاتحادات الوطنية الأعضاء في "كاف"، لتحقيق الاستقرار والصفاء والكفاءة المهنية وتطوير كرة القدم الفعالة في القارة الإفريقية.

وأضاف البيان، أنه وخلال هذه الفترة، ستظل فاطمة سامورا، في منصبها كأمين عام للاتحاد الدولي، حيث ستفوض وظائفها داخل إدارة "فيفا"، وفقًا للوائح الداخلية ذات الصلة، مشيرًا إلى أن مكتب مجلس "فيفا"، وافق على هذا الإجراء الاستثنائي والمؤقت.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية، غدًا الجمعة، بمواجهة المنتخب المصري نظيره الزيمبابوي، على استاد القاهرة الدولي، في تمام العاشرة مساءً، على أن يسبقها حفل افتتاح البطولة وبعض العروض الفنية، منها فقرة للمطرب حكيم لإحياء حفل الافتتاح، ويشارك معه اثنان آخران للغناء معه باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ32، وذلك خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى في السودان عام 1957.

وتُقام البطولة الإفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية.