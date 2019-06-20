مصر تدرس استضافة سوبر أوروبي ومونديال للشباب

قال هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن "التطوير الضخم" الذي تم في الملاعب المصرية، يجعل الهدف المقبل بعد تنظيم الكان، هو "اتخاذ خطوة جديدة نحو العالمية".
وتنظم مصر بطولة الأمم الأفريقية في الفترة من 21 يونيو/حزيران، وحتى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ الكان.
وأكد أبو ريدة في تصريحات متلفزة، أنه يسعى حالياً لاستضافة مصر بطولة سوبر أوروبي، إسباني أو إنجليزي أو إيطالي، خلال العام المقبل لإظهار قدرات مصر التنظيمية أمام العالم.
وأشار إلى أنه يدرس طلب تنظيم مصر لمونديال الشباب، كما حدث من قبل عام 2009، وحققت البطولة نجاحًا كبيرًا.
وطالب بإنشاء ملاعب في المدن السياحية، حتى تكون نواة للأجيال المقبلة لتنظيم كأس العالم للكبار في مصر، خاصة أن هذا الأمر يتطلب 8 مدن لاستضافة البطولة.
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