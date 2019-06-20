ساري: يوفنتوس كان مصممًا على التعاقد معي

قال الإيطالي ماوريسيو ساري، خلال تقديمه كمدير فني ليوفنتوس، اليوم الخميس، إنه تأثر كثيرا بعدما حاول حامل لقب الدوري الإيطالي التعاقد معه.

وأوضح ساري، في مؤتمر صحفي بملعب أليانز ستاديوم: "تلقي اتصالات من يوفنتوس كان بمثابة إحساس رائع، لأنني رأيت أن النادي كان مصمما للغاية لاختياري".

وأضاف المدرب (60 عاما) أنه لا يشعر بأن التعاقد مع يوفنتوس، بعد ترك تشيلسي الفائز بالدوري الأوروبي، هو القرار الأكثر ثورية الذي اتخذه في مسيرته.

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وعن رحيله من نابولي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، العام الماضي، قال ساري إنه شعر ببعض الشكوك حول قدرته على الاستمرار، وفي نفس الوقت قرر نادي الجنوب تعيين كارلو أنشيلوتي.

ويتوقع ساري منافسة شرسة في الدوري الإيطالي، خلال الموسم المقبل، حيث ستعود الحياة للمسابقة بوجود مدربين جدد، مثل أنطونيو كونتي مع إنتر ميلان، وماركو جيامباولو مع ميلان.

يذكر أن يوفنتوس توج بلقب الدوري الإيطالي، في آخر 8 مواسم.