منتخب مصر على موعد مع رقم قياسي في افتتاح أمم أفريقيا

سيكون المنتخب المصري على موعد مع رقم قياسي جديد، يضاف إلى سجله الحافل ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك عندما يخوض المباراة الافتتاحية لنسخة المسابقة هذا العام، التي تقام على ملاعبه، غدا الجمعة أمام زيمبابوي.

وتعد هذه هي المباراة الافتتاحية السادسة التي يخوضها المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) في البطولة منذ انطلاق نسختها الأولى عام 1957 بالسودان، ليتقاسم الرقم القياسي لأكثر المنتخبات خوضا للمباريات الافتتاحية في تاريخ البطولة مع الفريق الكاميروني.

وخاض منتخب مصر المباراة الافتتاحية للنسخة الأولى للمسابقة قبل 62 عاما أمام مضيفه منتخب السودان، حيث انتهت بفوزه 2 / 1، قبل يلعب المباريات الافتتاحية للنسخ الأربع التي قام باستضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006، حقق خلالها 3 انتصارات، مقابل خسارة وحيدة.

ويحمل المنتخب المصري العديد من الأرقام القياسية في كأس الأمم الأفريقية، حيث يعد هو المنتخب الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد سبعة ألقاب، وهو الأكثر مشاركة في المسابقة، بعدما شارك في 24 نسخة، والأكثر خوضا للمباريات برصيد 91 مباراة، والأكثر تحقيقا للانتصارات (51 فوزا) والأكثر تسجيلا للأهداف (155 هدفا).

ومن إجمالي 31 مباراة افتتاحية كان صاحب الضيافة متواجدا كطرف في 29 نسخة، بعدما شهدت نسختا المسابقة عامي 1970 بالسودان و1992 في السنغال غياب صاحب الأرض.

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وحقق أصحاب الأرض الفوز في 16 مباراة افتتاحية، مقابل تسعة تعادلات وأربع هزائم، حيث يبحث المنتخب المصري عن تحقيق أول فوز لأصحاب الأرض في المباريات الافتتاحية للمسابقة منذ 7 أعوام.

ويرجع آخر فوز لأصحاب الأرض في المباريات الافتتاحية لأمم أفريقيا إلى نسخة البطولة عام 2012، التي اشتركت غينيا الاستوائية في استضافتها مع الجابون، عندما تغلب منتخب غينيا الاستوائية 1 / صفر على نظيره الليبي، حيث كان التعادل هو سيد الموقف في افتتاحيات النسخ الثلاث الأخيرة.

ويعتبر المنتخب المصري أكثر المنتخبات نجاحا في المباريات الافتتاحية، عقب تحقيقه 4 انتصارات من إجمالي خمس مباريات افتتاحية، بينما يعد المنتخب الجزائري صاحب أكبر فوز في اللقاءات الافتتاحية، عندما تغلب 5 / 1 على نظيره النيجيري في افتتاح البطولة عام 1990 بالجزائر.

وشهدت مباراة منتخبي أنجولا ومالي في افتتاح المسابقة التي جرت عام 2010 بأنجولا، أكبر عدد من الأهداف في المباريات الافتتاحية، بعدما انتهت بالتعادل 4 / 4، في حين تعتبر مباراة افتتاح المسابقة عام 2013 التي أقيمت بين منتخبي جنوب أفريقيا وجزر الرأس الأخضر (كاب فيردي) هي الوحيدة التي انتهت بالتعادل بدون أهداف، في تاريخ لقاءات افتتاح أمم أفريقيا.