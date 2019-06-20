بولونيا يتعاقد نهائيا مع مهاجم يوفنتوس

أعلن بولونيا، اليوم الخميس، شراء ريكاردو أورسوليني مهاجم يوفنتوس، مقابل 15 مليون يورو.

وانضم أورسوليني لاعب المنتخب الإيطالي للشباب تحت 21 عاما، إلى صفوف بولونيا قبل 18 شهرا، قادما من يوفنتوس على سبيل الإعارة.

وساهم أورسوليني في احتلال بولونيا المركز العاشر في الموسم الماضي من الدوري الإيطالي، ما دفع النادي لتفعيل بند شراء عقده.

وسجل أورسوليني 8 أهداف وصنع 5 خلال 35 مباراة خاضها مع بولونيا في الموسم الماضي.