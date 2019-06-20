شكرا لقرائتكم مهاجم الأهلى ينتظر تأشيرة أمريكية بوساطة مصرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن هناك عددا ليس قليلا من لاعبى الأهلى سيرحلون عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد أحمد حمودى نجم هجوم الأهلى هو آخر المطلوبين من أندية خارجية للرحيل عن الأهلى فى الميركاتو الصيفى القادم، بعد تلقى اللاعب عرضا من أحد الأندية الأمريكية بوساطة عمرو طارق لاعبنا المصرى المحترف فى نادى نيويورك ريد بولز الأمريكى.

ومن المنتظر أن تصل الصيغة الرسمية للعرض خلال الساعات المقبلة.