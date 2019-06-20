شكرا لقرائتكم الأولمبية الدولية تشكل لجنة للإشراف على الملاكمة فى دورة طوكيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أن اللجنة اتخت قرارا بتشكيل لجنة خاصة للإشراف على رياضة الملاكمة فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بالاضافة إلى إشراف اللجنة على تأهيل الملاكمين للأولمبياد، وتتكون اللجنة من 4 أعضاء من بينهم المصرية آية مدنى.

وأعرب شريف العريان، رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث، وأمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، عن سعادته بهذا الاختيار قائلًا: "يدل اختيار آية مدنى فى هذه اللجنة على الثقة الكبيرة التى توليها اللجنة الأولمبية الدولية، للبطلة المصرية التى خطت خطوات هامة فى مجال الإدارة الرياضية الدولية وحازت على ثقة المجتمع الرياضى الدولى فى وقت قياسى:.

وتشغل آية مدنى، منصب عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية ورئيسة لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولى للخماسى الحديث، ورئيسة لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، وعضو مجلس إدارة نادى الشمس.

ويحمل سجلها الرياضى العديد من الإنجازات العالمية فى الخماسى الحديث فهى صاحبة فضية بطولة العالم 2008 وتعد من أكثر اللاعبين مشاركة فى الدورات الأولمبية حيث خاضت ثلاث دورات أولمبية وهى أثينا 2004، وبكين 2008، ولندن2012، وحققت أفضل نتيجة للخماسى الحديث المصرى بالأولمبياد بعد احتلالها المركز السابع فى أولمبياد بكين 2008، وبعد توقفها عن اللعب عادت مرة آخرى لمنصات التتويج ولكن هذه المرة فى رياضة السلاح حيث توجت العام الماضى بذهبية بطولة أفريقيا للفردى والفرق (سيف مبارزة).