مؤمن زكريا عايم فى بحر الغدر...

جدة - عمرو شويل "عايم فى بحر الغدر"، كان هو تعليق مؤمن زكريا صانع ألعاب النادى الأهلى صورة عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام على أحد الشواطئ، مستغلا فترة الراحة التى حصل عليها لاعبو القلعة الحمراء قبل الاستعداد للموسم الجديد.

ويسعى مؤمن زكريا، لتحديد وجهته خلال الفترة المقبلة بعدما بقى لنصف موسم بعيداً عن المستطيل الأخضر عقب فسخ تعاقده مع فريق أحد السعودى الذى كان قد أعير إليه فى يناير الماضى بعد تعذر مشاركته مع النادى الأهلى.

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ويشارك مؤمن غى تدريبات القلعة الحمراء منذ فسخ تعاقده مع أحد إلا أنه بقى خارج قائمة الأهلى.