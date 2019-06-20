معسكر المنتخب الأولمبى ينطلق 25 أكتوبر المقبل استعدادا لأمم أفريقيا...

جدة - عمرو شويل ينطلق معسكر المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب المدير الفنى للفريق 25 أكتوبر المقبل استعدادا لبطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

كما قرر حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، انطلاق أمم أفريقيا تحت 23، يوم 8 نوفمبر المقبل، حيث تنص اللوائح على تأهل أول وثانى بطولة الأمم الأفريقية التى تقام فى مصر إلى اوليمبياد طوكيو 2020.

وخاض المنتخب الأولمبى أكثر من مباراة ودية خلال الفترة الأخيرة، وقدم أكثر من لاعب للمنتخب الأول وعلى رأسهم صلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومحمد محمود قبل الإصابة ومصطفى محمد.