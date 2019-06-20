شكرا لقرائتكم أحمد أحمد: أشكر السيسى على الوفاء بالوعد وتنظيم أمم إفريقيا فى 5 أشهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن بطولة أمم أفريقيا 2019، والتى ستقام فى مصر خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا باستاد القاهرة قبل 24 ساعة على افتتاح كأس الأمم الأفريقية.

جاءت التصريحات التالية على لسان رئيس الكاف حسب ما قاله فى المؤتمر الصحفي:



تنظيم البطولة فى الصيف كان قرارا حاسما وكان هناك العديد من التحديات لتنظيم تلك النسخة الاستثنائية، ولا يمكننا أن نغفل دور الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى والذى نجح فى الالتزام بوعده بتنظيم البطولة خلال 5 أشهر فقط نحن نقدم له الشكر.

والآن كل شئ على أفضل ما يرام والإشارة خضراء للنجاح وتقديم بطولة رائعة، وهناك أمثلة لأنها ستكون استثنائية مثل حفل القرعة الذى اقيم عند سفح الاهرامات والتى كانت لا مثيل لها.

تابع: "اللجنة التنفيذية نجحت فى اتخاذ كل الاجراءات والقرارات الصعبة لضمان نجاح البطولة".