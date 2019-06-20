مسئول تذكرتى بالمركز الأوليمبى: إقبال جماهيرى كثيف...

جدة - عمرو شويل قال محمد معتز مسئول منفذ تذكرتى بالمركز الأوليمبى فى المعادى أن اليوم الخميس شهد إقبالا كثيفا من الجماهير، لاستلام الـ fan id وتذاكر المباريات.

وأكد معتز تزايد الاعداد يوميا بعد انتهاء فترة الظهيرة، حيث ينتهى الموظفون من اعمالهم، فيزيد الإقبال على استلام الـ fan id وتذاكر المباريات.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا منافذ استلام التذاكر، والتى يقدم "اليوم السابع" قائمة كاملة بها:

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الدرجه الأولى: أفرع أورنج التالية (مصر الجديدة - مدينة نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسية - شبرا - 6 أكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم - الإسكندرية - الإسماعيلية – السويس).

الدرجة الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية (مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى أصحاب الجياد بسموحة - نادى الشمس).

كما خصصت تذكرتى خطا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات ورقمه 15355 والموقع الرسمى www.tazkarti.com.