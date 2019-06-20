مباراة مصر وزيمبابوى في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019/ تفاصيل المباراة من موعد وتشكيل المنتخب وأهم...

أعزائي عشاق الكرة المستديرة كرة القدم، يسعدنا التواجد معكم لمتابعة أخبار بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث تقام غداً مباراة الإفتتاح بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوى، وتتعلق أنظار جمهور وعشاق الكرة بمباراة الغد وما ستكون نتيجة اللقاء، فكلا الفريقين يتطلع لتحقيق نتيجة ترضي جمهوره، ويأتي تواجد اللاعب العالمي “محمد صلاح” بين صفوف منتخب مصر، في مقدمة إهتمام الباحثين عن المتعة والإثارة في مباريات كرة القدم المصرية.

وقد أكد مدرب منتخب مصر “خافيير اجيرى” أن المنتخب يكمل تدريباته اليوم قبل مباراة الغد، على أنه ستكون تدريبات خفيفة حتى لا يتم تزويد الحمل على أفراد المنتخب، ويتوقع القيام بمباراة مرضية للجمهور المصري، وتحقيق نتيجة إيجابية تكون دفعة لباقي المباريات، وقد تم الإستقرار على تشكيلة المنتخب التي ستكون بمباراة الإفتتاح.

تشكيل منتخب مصر في مباراة الإفتتاح

حراسة المرمي:- محمد الشناوى.

خط الدفاع:- المحمدى- أيمن أشرف- أحمد حجازى- باهر المحمدى.

خط الوسط:- محمد الننى- طارق حامد.

خط الوسط المهاجم:- عبدالله السعيد- تريزيجيه- محمد صلاح.

الهجوم:- مروان محسن.

موعد إذاعة مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة

المباراة الموعد القنوات الناقلة مصر/ زيمبابوى الساعة 10 مساءاً بتوقيت القاهرة بي ان سبورت ماكس 1 قناة تايم سبورت التردد الأرضي

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