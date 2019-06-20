أحمد أحمد يتحدث عن سر الرقم "9" مع مصر.. رسالة للسيسي.. والبطل المرشح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:
وجه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الشكر لعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بعد موافقته على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية.
رئيس كاف أضاف خلال حديثه في المؤتمر الصحفي والذي عقد اليوم الخميس، قبل انطلاق البطولة الأفريقية :"أشكر السيسي على موافقته وترحيبه بإقامة البطولة على أرض مصر خلال 5 أشهر فقط".
وتابع :"حصلنا على المساعدة من الجميع سواء عن طريق الحكومة المصرية أو اتحاد الكرة بجانب أعضاء فيفا، وكل الاستعدادات تمت بشكل فائق وكبير لإقامة هذه البطولة".
وواصل :"مصر دولة كبيرة وعريقة، هذه هيّ المرة الخامسة التي تنظم فيها بطولة كأس الأمم الأفريقية، ورقم 9 خاص لمصر بعد تنظيم بطولة 1959 و2019".
وأكمل :"نحن كمسلمون الرقم الفردي يكون له مكانة خاصة لنا".
وانتقل رئيس كاف للحديث عن منصبه وحول الأمور التي تعلقت به مؤخرًا، ليرد :"أشعر بالراحة حاليًا، وجميع الأعضاء داخل كاف يشعروا بالراحة أيضًا".
وحول المنتخب الفائز باللقب القاري، رد أحمد أحمد مازحًا :"أعتقد أن الأفضل هو من سيكون بطل النسخة الحالية".
ومن المقرر أن تنطلق بطولة أمم أفريقيا، غدًا الجمعة، بلقاء مصر أمام نظيره الزيمبابوي على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.
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