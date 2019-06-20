محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشف وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي السابق، عن امتلاك المنتخب المصري فرصة كبيرة للتتويج بالبطولة الأفريقية نظرًا لإقامة المسابقة على ملاعبها وبين جماهيرها.
نجم الأهلي السابق، قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :"مصر قادرة على تحقيق اللقب، وأتوقع صعود زيمبابوي رفقة مصر في دور المجموعات".
وواصل :"لا أتوقع المفاجأت في البطولة الأفريقية، لكن المفاجأة هو تحقيق منتخب مغمور اللقب وهذا غالبًا لن يحدث".
وعن تنظيم مصر بطولة أمم أفريقيا، أنهى مدير الكرة السابق بنادي الاتحاد السكندري، :"ما يحدث أن مصر لديها القدرة على تنظيم كأس العالم".
ويفتتح المنتخب المصري مشواره في البطولة الأفريقية مكن خلال مواجهة منتخب زيمبابوي مساء الجمعة المقبل على ملعب القاهرة الدولي.
جدير بالذكر أن المنتخب المصري حامل اللقب سبع مرات سابقة، يتواجد في المجموعة الأولى مع كل من زيمبابوي والكونغو الديموقراطية وأوغندا.
كانت هذه تفاصيل خبر وليد صلاح الدين لمصراوي: مصر تمتلك الفرصة الأكبر للتتويج بأفريقيا.. ولا أتوقع مفاجآت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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