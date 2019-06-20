اليوم.. فعاليات اليوم الثالث للبطولة العربية لناشئي السلة

تقام ثلاث مباريات اليوم الخميس في البطولة العربية لمنتخبات ناشئي السلة في ثالث أيام البطولة التي تستضيفها مصر، يواجه البحرين نظيره لبنان، بينما يواجه الجزائر نظيره تونس، ويواجه المنتخب الوطني نظيره السعودية، بصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.
وتنطلق مباراة البحرين ولبنان فيتمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة،
بينما تنطلق مباراة الجزائر وتونس في تمام الساعة الخامسة مساءً،
وتنطلق مباراة مصر والسعودية في تمام الساعة السابعة مساءً.
ونجح منتخب مصر في الفوز بمبارياتين أمام البحرين ولبنان، بينما
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