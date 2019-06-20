اليوم.. فعاليات اليوم الثالث للبطولة العربية لناشئي السلة

تقام ثلاث مباريات اليوم الخميس في البطولة العربية لمنتخبات ناشئي السلة في ثالث أيام البطولة التي تستضيفها مصر، يواجه البحرين نظيره لبنان، بينما يواجه الجزائر نظيره تونس، ويواجه المنتخب الوطني نظيره السعودية، بصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وتنطلق مباراة البحرين ولبنان في

تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة،

بينما تنطلق مباراة الجزائر وتونس في تمام الساعة الخامسة مساءً،

وتنطلق مباراة مصر والسعودية في تمام الساعة السابعة مساءً.

ونجح منتخب مصر في الفوز بمبارياتين أمام البحرين ولبنان، بينما

تغلب تونس علي السعودية والبحرين، وحقق المنتخب سعودي الفوز على نظيره الجزائر والخسارة أمام تونس، ولم ينجح المنتخب الجزائري في تحقيق الفوز وخسر أمام لبنان والسعودية، بينما نجح المنتخب اللبناني في الفوز على الجزائر وهبط في الخسارة أمام مصر، ولم ينجح المنتخب البحريني في تحقيق نتائج إيجابية حيث حقق الخسارة أمام منتخب مصر وتونس.